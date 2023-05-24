مدة الفيديو 01 minutes 49 seconds 01:49

أبرز الهجمات التي ضربت مواقع عسكرية روسية

منذ بداية الحرب في أوكرانيا تعرضت منشآت ومواقع عسكرية إما في عمق الأراضي الروسية أو خارجها لهجمات، كان آخرها استهداف سفينة حربية تابعة للبحرية الروسية بزوارق مسيّرة قرب البوسفور..