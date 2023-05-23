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فشل التوصل لأرضية مشتركة لحل أزمة سقف الدين في أميركا

انتهى اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، في البيت الأبيض، من دون التوصل إلى اتفاق يفضي لإنهاء أزمة رفع سقف الدين.