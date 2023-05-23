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تركيا تنتخب.. تحركات سياسية وضعت أوغان إلى جانب أردوغان

أعلن مرشح الانتخابات التركية في الجولة الأولى سنان أوغان دعمه للرئيس التركي والمرشح عن تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.