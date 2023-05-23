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الكفاح لإنقاذ الموائل الطبيعية شعار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي

كشف علماء في يوم الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بيانات علمية عن حدوث انخفاض كبير في التنوع الحيوي في العالم، شمل أكثر من 5 آلاف نوع.