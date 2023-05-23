مدة الفيديو 56 minutes 09 seconds 56:09

الحصاد 22/5/2023

سلط حسن جمول الضوء في الحصاد على عدة ملفات تحت العناوين التالية: – إسرائيل تحذر من احتمالات حرب – أوغان يحسم موقفه بدعم أردوغان – السودان.. هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ – تصعيد داخل الأراضي الروسية