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اكتظاظ سكاني بسبب ارتفاع عدد سكان العاصمة العراقية

كشفت وزارة التخطيط العراقية في آخر إحصائية لها أن عدد سكان العاصمة بغداد يقترب من 10 ملايين نسمة، وهو ما يزيد على 21% من إجمالي سكان البلاد.