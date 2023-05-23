إسرائيل.. مواجهة مؤجلة وحتمية قد تندلع في أي وقت

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إيران تخوض حرب استنزاف ضد إسرائيل بوكلائها القريبين عبر الحدود.
23/5/2023