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إجراءات حكومية تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية في إثيوبيا

تشهد إثيوبيا زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات الكهربائية، خصوصا مع بدء سريان قرار حكومي بالإعفاء الجمركي عنها وتخفيض الضرائب عليها.