إجراءات حكومية تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية في إثيوبيا

تشهد إثيوبيا زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات الكهربائية، خصوصا مع بدء سريان قرار حكومي بالإعفاء الجمركي عنها وتخفيض الضرائب عليها.
23/5/2023