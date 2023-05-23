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أبعاد وأخطار الانحياز ضد المحتوى الفلسطيني على الإنترنت

غضب في منصات التواصل العربية والفلسطينية بعد حجب أغنية الفنان محمد عساف “أنا دمي فلسطيني” عن منصات عالمية مختصة بالبث الغنائي، وهو حجب قام على أساس اتهامه بالتحريض على إسرائيل.