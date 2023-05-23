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مدة الفيديو 05 minutes 06 seconds
05:06
أبعاد وأخطار الانحياز ضد المحتوى الفلسطيني على الإنترنت
غضب في منصات التواصل العربية والفلسطينية بعد حجب أغنية الفنان محمد عساف “أنا دمي فلسطيني” عن منصات عالمية مختصة بالبث الغنائي، وهو حجب قام على أساس اتهامه بالتحريض على إسرائيل.
23/5/2023