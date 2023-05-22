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كاميرا الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين الروهينغا في آتشيه

يوزع اللاجئون الروهينغا بعد وصولهم إلى سواحل إقليم آتشيه الإندونيسي على مراكز لجوء متفرقه، ويفضل كثير منهم البقاء في إندونيسيا ودول مجاورة لها حتى يتم توطينهم في بلد ثالث.