فرنسا تستعد لجلسة استشارة عامة بشأن فرضية ارتفاع حرارة الأرض

تستعد فرنسا لإطلاق استشارة بيئية تبحث سبل مواجهة مخاطر اختلال التوازنات البيئية ونتائجها المتمثلة في ارتفاع درجات حرارة الأرض.
22/5/2023