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غياب إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة في العراق

شهدت السينما العراقية خلال عقدين من الزمن تراجعا كبيرا، وانتهى بها المطاف لأن تصبح جزءا من الماضي. إعادة الحياة للسينما العراقية، بحاجة إلى كثير من العمل والدعم ماليا ومعنويا.