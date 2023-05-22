زيادة التحديات تواجه الفلسطينيين والعالم الإسلامي مع التصعيد الإسرائيلي حيال الأقصى

أمام تصاعد السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حيال المسجد الأقصى، تزداد التحديات التي تواجه الفلسطينيين والعالم الاسلامي على حد سواء.
22/5/2023