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زيادة التحديات تواجه الفلسطينيين والعالم الإسلامي مع التصعيد الإسرائيلي حيال الأقصى

أمام تصاعد السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حيال المسجد الأقصى، تزداد التحديات التي تواجه الفلسطينيين والعالم الاسلامي على حد سواء.