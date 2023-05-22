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تصاعد أزمة سقف الدين بين الجمهوريين والديمقراطيين

كلما اقتربت المهلة من نهايتها، زادت حدة التوتر بين الرئيس الأميركي جو بايدن وخصومه الجمهوريين حول أزمة سقف الدين، فتجاوز الكونغرس لحل أزمة سقف الدين يهدد بأزمة دستورية أخرى غير مسبوقة.