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تحذيرات من مخاطر تحويل مياه الصرف للبحر في لبنان

حذرت جمعيات بيئية من مخاطر مخالفة لبنان اتفاقية برشلونة لحماية البيئة في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة تحويل مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجتها.