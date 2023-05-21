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00:54
ما أهمية باخموت بالنسبة للقوات الأوكرانية؟
تقع باخموت -التي أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة عليها- في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وتبعد حوالي 600 كيلومتر عن العاصمة كييف. ومنذ يوليو/تموزالماضي أصبحت المدينة في قلب الهجوم الروسي في دونيتسك.
21/5/2023