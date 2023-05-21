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مدة الفيديو 03 minutes 39 seconds
03:39
متى ستحصل كييف على مقاتلات "إف-16" الأميركية؟
كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن تقديم طائرات “إف-16” من مخزونات الولايات المتحدة، وأن الحديث هو أن يقدمها طرف ثالث لأوكرانيا..
21/5/2023