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طرح أغنية جديدة لأم كلثوم يثير جدلا في مصر

أثار طرح المطرب والملحن المصري عمرو مصطفى أغنية جديدة بصوت سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، جدلا ومخاوف من تشويه تراث كوكب الشرق الغنائي. فما القصة؟