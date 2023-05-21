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خطورة عبث البشر بالنظم البيئية للخفافيش

يزيد البشر من مخاطر الكوارث الصحية العالمية من خلال التطفل على أماكن الخفافيش في العالم، مما يجعلها أرضا خصبة للفيروسات القاتلة.