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اليوم العالمي للشاي.. المشروب الأشهر في العالم

يصادف 21 مايو/أيار اليوم العالمي للشاي. ويعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم بعد الماء. ويشكل إنتاج الشاي وتجهيزه وسيلة عيش رئيسة لملايين الأسر في البلدان النامية.