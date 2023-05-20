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من أسخن جبهات القتال.. باخموت مسار جبهة ومعارك للسيطرة

شغلت باخموت -المدينة الصغيرة في منطقة دونيتسك (شرقي أوكرانيا)- حيزا كبيرا من يوميات حرب روسيا على أوكرانيا، وهي من أسخن جبهات القتال منذ عدة أشهر.