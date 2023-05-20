مدة الفيديو 02 minutes 55 seconds 02:55

مطالبات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا

تواصل منظمات حقوق الإنسان مطالبتها الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.