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كورونا أدت إلى تغيير اتجاه كثير من المؤشرات الصحية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها حذرت من أن الجائحة أدت إلى تغيير اتجاهات عديد من المؤشرات المتعلقة بالصحة.