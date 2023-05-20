مدة الفيديو 03 minutes 16 seconds 03:16

بعد اجتماع أعضاء مجموعة السبع.. ما الذي يتغير في العالم؟

أكد رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة السبع -في ختام قمتهم بمدينة هيروشيما- الاستمرار في محاسبة روسيا ومن يدعمها بسبب حربها على أوكرانيا.