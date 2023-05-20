الحصاد (2023/5/19)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ القمة العربية الـ32 تختتم أعمالها ـ في تحقيق لبرنامج الجزيرة “ما خفي أعظم”.. الكشف عن تحقيقات إضافية في قضية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة ـ اشتبا
20/5/2023