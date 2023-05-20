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أفغانستان.. إقبال الفتيات على العمل في حياكة السجاد

يشكل السجاد الأفغاني واحدا من الصادرات الرئيسية لأفغانستان وقد ازدهرت صناعة السجاد في الفترة الأخيرة، مع تزايد إقبال الفتيات على هذه الحرفة، وتركهن المدارس والجامعات.