أضرار مادية سببتها انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية

سلسلة انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية بعد اختراق طائرات مسيرة للدفاعات الجوية. وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن القصف خلف دمارا في مبان عدة.
20/5/2023