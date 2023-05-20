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أضرار مادية سببتها انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية

سلسلة انفجارات قوية تهز العاصمة الأوكرانية بعد اختراق طائرات مسيرة للدفاعات الجوية. وأوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن القصف خلف دمارا في مبان عدة.