مواطنو دول عدة عالقون في بورتسودان ينتظرون إجلاءهم

عملية إجلاء الأجانب من السودان مستمرة، حيث شملت جنسيات من جميع قارات العالم، غير أن مواطني دول فقيرة وجدوا أنفسهم في بورتسودان أمام واقع صعب، حيث ينتظرون المساعدة لإجلائهم.