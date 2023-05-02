مستجدات المواجهات المسلحة في السودان

لا يزال الجيش السوداني يستند إلى سلاح الجو لتوجيه ضربات لقوات الدعم السريع، حيث قصفت طائراته أهدافا لقوات الدعم السريع بمدينة الخرطوم بحري، وهو ما ردت عليه الأخيرة بمضادات الطائرات.

كما شهدت ضاحية أحد أحياء المدينة اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة، فيما تجددت الاشتبكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في محيط القصر الرئاسي ومركز مدينة الخرطوم.

ورغم ضبابية الأوضاع الميدانية، فإن الجيش أكد تمكنه من خفض القدرات القتالية لمن وصفه بالعدو بنسبة تراوح بين 45 و55%، بينما تؤكد قوات الدعم السريع استمرار سيطرتها على مناطق مهمة في العاصمة.

تقرير: أحمد جرار