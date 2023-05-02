النشرة الاقتصادية (2023/5/2)

قال مواطنون بمنطقة الفِتيحاب (جنوبي أم درمان) للجزيرة إنهم يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، بعدما تسببت عمليات نهب في وقف عمل متاجر بالمنطقة بشكل كلي..