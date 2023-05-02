الحرب تفاقم صعوبة الأوضاع المعيشية للعمال السودانيين

فاقمت المواجهات المسلحة بالسودان صعوبة الأوضاع المعيشية للعمال في قطاعات مختلفة، وهو حال عمال في مجال الصيانة المنزلية في أم درمان، إذ لا تزال كثير من محال مواد البناء متوقفة عن العمل..