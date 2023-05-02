الاتحاد العام للشغل بتونس يوجه رسائل للسلطة في عيد العمال

يكثف الاتحاد العام للشغل في تونس رسائله إلى السلطة في اليوم العالمي للعمال، مزهوا بالتجمعات الحاشدة لمنتسبيه في العاصمة تونس وغيرها من الجهات.

اقرأ المزيد