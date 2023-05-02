الاتحاد العام للشغل بتونس يوجه رسائل للسلطة في عيد العمال
يكثف الاتحاد العام للشغل في تونس رسائله إلى السلطة في اليوم العالمي للعمال، مزهوا بالتجمعات الحاشدة لمنتسبيه في العاصمة تونس وغيرها من الجهات.
وقال الأمين العام للمنظمة النقابية نور الدين الطبوبي، إن سياسية الترهيب والتضييق على العمل النقابي لن ترهب منظمتنا.
وفي كلمة جماهيرة له، حمّل الطبوبي السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأزمة السياسة في البلاد، متهما الرئيس قيس سعيد بالانفراد بالرأي وتجاهل أي حوار جاد مع القوى الوطنية.
تقرير: فتحي إسماعيل
2/5/2023