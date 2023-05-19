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معاناة المكفوفين في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا

يعاني مئات المكفوفين في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا من نقص الخدمات والرعاية وغياب مراكز التعليم والتأهيل الخاصة بهم، وبات الكثير منهم حبيس الخيام ويعانون من عزلة بمخيماتهم.