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صعوبات تعيق تعليم أطفال لاجئي الروهينغيا في ماليزيا

عقباتٌ تمويلية وبيروقراطية وسياسية تحول دون تعليم مناسب لأبناء لاجئي الروهينغيا في ماليزيا، مراسل الجزيرة في كوالامبور يسلط الضوء على هذه القضية.