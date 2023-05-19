صعوبات تعيق تعليم أطفال لاجئي الروهينغيا في ماليزيا

عقباتٌ تمويلية وبيروقراطية وسياسية تحول دون تعليم مناسب لأبناء لاجئي الروهينغيا في ماليزيا، مراسل الجزيرة في كوالامبور يسلط الضوء على هذه القضية.
19/5/2023