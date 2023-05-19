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بالأرقام.. الديون العربية في عام 2023

يتصدر السودان قائمة الدول العربية من حيث نسبة الديون المتوقعة إلى إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، تليه البحرين، ثم مصر، أما ديون الكويت فهي الأقل في هذا الصدد