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هجوم صاروخي روسي مكثف "غير مسبوق" على كييف

دوّت انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى فجر اليوم الخميس، وقالت السلطات إن البلاد تعرضت لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية وصفتها بغير المسبوقة في كثافتها وقوتها وتنوعها.