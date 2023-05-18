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"مسيرة الأعلام".. غطرسة القوة

لا ينظم الفرنسيون مثلا مسيرة أعلام سنوية ليؤكدوا أن الشانزيليزيه لهم، ولكن إسرائيل وحدها في عالم اليوم هي من تنظم مهرجانات الرقص بالأعلام في موقع جغرافي أو معلم تاريخي تزعم أنها تملك حق السيادة عليه..