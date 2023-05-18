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مدة الفيديو 04 minutes 58 seconds
04:58
عبر الخريطة التفاعلية.. مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية
تنظم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم 18 مايو/أيار الجاري ما تسمى مسيرة الأعلام أو رقصة الأعلام، التي بدأت للمرة الأولى عام 1968. عبر الخريطة التفاعلية نتعرف على مسار مسيرة الأعلام.
18/5/2023