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عبر الخريطة التفاعلية.. مسار مسيرة الأعلام الإسرائيلية

تنظم سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم 18 مايو/أيار الجاري ما تسمى مسيرة الأعلام أو رقصة الأعلام، التي بدأت للمرة الأولى عام 1968. عبر الخريطة التفاعلية نتعرف على مسار مسيرة الأعلام.