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تقرير أممي يتوقع ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة الأعوام المقبلة

توقع تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية -أعده علماء المناخ- أن تشهد الكرة الأرضية ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة خلال السنوات الـ5 المقبلة.