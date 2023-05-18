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تعرف على تاريخ "مسيرة الأعلام"

بعد عام من احتلال القدس كاملة بشقيها الشرقي والغربي، قررت الحكومة الإسرائيلية تثبيت التاريخ يوما لتوحيد القدس بشقيها الغربي والشرقي. وفي العام نفسه جمع الحاخام المتطرف تسيفي يهودا كوك أتباعه..