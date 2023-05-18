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الجزيرة ترصد أوضاع اللاجئين الروهينغا بإقليم آتشه الإندونيسي

تشهد مخيمات اللاجئين البورميين من طائفة الروهينغا المسلمين نزوحا، من بنغلاديش المجاورة، عبر رحلات بحرية. الجزيرة ترصد قصص بعض هؤلاء الذين وصلوا إلى إقليم آتشه الإندونيسي.