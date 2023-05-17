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ليبي يصمم رسوما كاريكاتيرية ساخرة تنتقد الأوضاع في بلاده

يبدع الفنان الليبي أحمد الشكري رسوما كاريكاتيرية ساخرة تتناول قضايا ليبيا السياسية والاجتماعية، وقد نجح في تحويل القضايا السياسية والمجتمعية المعقدة لبلاده إلى رسومات هزلية.