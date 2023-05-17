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تشكيلية أردنية تحتفي بروعة تراث بلادها بلمسة معاصرة

شاركت الفنانة التشكيلية الأردنية روان العدوان بمجموعة من لوحاتها في العديد من المعارض المحلية والدولية، وما يميز أعمالها هو أنها تحتفي بروعة تراث بلادها بلمسة معاصرة.