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تجربة عزت.. مبادرة إنسانية بالأردن لدعم ذوي الإعاقة الحركية

أطلق صانع محتوى أردني مبادرة “تجربة عزت”، بهدف تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة الحركية، وتغيير الصورة النمطية الخاطئة عند المجتمعات العربية عنهم.