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النشرة الاقتصادية (2023/5/17)

لم يتوصل اجتماع في البيت الأبيض ضم الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وأعضاء الكونغرس إلى اتفاق بشأن أزمة سقف الدين الأميركي، وقد وضع الجمهوريون شروطا تحد من إنفاق الرئيس على برامج