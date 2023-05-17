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الحصاد (16/5/2023)

ناقش حسن جمول في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: – تصاعد القصف المدفعي والضربات الجوية في جنوب الخرطوم وبحري وأم درمان. – مجلس النواب المنعقد في بنغازي يعلق مهام رئيس الحكومة المعين فتحي باشاغا.