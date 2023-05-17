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أول ظهور للبرهان منذ اندلاع الأزمة السودانية

بينما ظهر الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو يتجول في محيط القيادة العامة للجيش وهو يحمل سلاحه أعلن الجيش السوداني عن إحباط هجمات لما سماها مليشيا الدعم السريع من 3 اتجاهات مختلفة..