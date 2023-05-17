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أطول حالة اشتباك بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا استجد في باخموت؟

تعد المواجهات على جبهة باخموت أطول حالة اشتباك متواصلة بين القوات الروسية ومسلحي مجموعة فاغنر من جهة والقوات الأوكرانية من جهة أخرى، والتي لم تحسم بشكل كامل.