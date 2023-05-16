مدة الفيديو 01 minutes 47 seconds 01:47

وصف بالأعنف منذ بدء الحرب.. موسكو تشن هجوما صاروخيا على كييف

استهدفت موسكو العاصمة الأوكرانية كييف بنحو 18 هجوما صاروخيا، وهو الهجوم الذي وصف بأنه الأعنف والأشد منذ بدء الحرب قبل نحو عام و3 أشهر.