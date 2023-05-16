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ما دور الذهب في الصراع الدائر في السودان؟

الذهب من أهم الموارد الطبيعية بالسودان، وحسب تقارير غربية يلعب المعدن الأصفر دورًا مهما بالصراع الحالي، فيستغل بطريقة غير مشروعة من قبل أفراد ومجموعات مسلحة، ويهرب للخارج.